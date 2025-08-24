PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Eιδική επιχειρησιακή δράση με τη συνδρομή αστυνομικών πολλών Υπηρεσιών - ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

1
12:19 | 24/08/2025

Από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε βραδινές ώρες της 21 προς 22-8-2025, ειδική επιχειρησιακή δράση στις περιοχές του Ιλίου και της Πετρούπολης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Ιλίου και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Σκοπός της επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση τροχονομικών παραβάσεων που έχουν καταγραφεί στις εν λόγω περιοχές.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, πραγματοποιήθηκαν -161- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν -59- παραβάσεις του ΚΟΚ, όπως ενδεικτικά, για στέρηση άδειας οδήγησης, μη χρήση προστατευτικής ζώνης και μη χρήση κράνους.

Ακόμα αφαιρέθηκαν -11- άδειες κυκλοφορίας, -19- άδειες ικανότητας οδήγησης, ενώ ακινητοποιήθηκαν -11- οχήματα.

Σημειώνεται, ότι κατελήφθησαν διανομείς καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος να οδηγούν δίκυκλα στερούμενοι άδειας ικανότητας οδήγησης.

Παρόμοιες επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

 

