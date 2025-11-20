Ειδική αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής - ΒΙΝΤΕΟ

Από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρωινές ώρες της 19-11-2025, ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό της Μάνδρας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., των Διευθύνσεων Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής και αστυνομικού σκύλου.

Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκε παράνομο δίκτυο υδροδότησης οικισμού συνδεδεμένο με λάστιχο μήκους -1.500- μέτρων σε δημοτική παροχή υδροδότησης.

Επιπλέον, αποξηλώθηκε από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, καλώδιο -100- μέτρων το οποίο ήταν συνδεδεμένο με πυλώνα φωτισμού αυτοκινητόδρομου και με το οποίο ηλεκτροδοτούνταν παράνομα οικίες.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν -113- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν -9- παραβάσεις του ΚΟΚ ενώ αφαιρέθηκαν -4- άδειες κυκλοφορίας και -8- άδειες ικανότητας οδήγησης.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.