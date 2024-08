Ειδικά εκπαιδευμένοι αστυνομικοί σκύλοι για την ανίχνευση αρχείων παιδικής πορνογραφίας στο Νιου Τζέρσι

Το νεότερο μέλος της αστυνομικής ομάδας του Gloucester County στην πολιτεία Νιου Τζέρσι των ΗΠΑ είναι ένας αστυνομικός σκύλος ονόματι Walt, που έχει εκπαιδευτεί ειδικά για να αποκαλύπτει αρχεία παιδικής πορνογραφίας.

Ένα άρθρο στο MSM.com ανέφερε ότι ο Walt, ένα κοντότριχο γερμανικό ποιμενικό 18 μηνών, έχει εκπαιδευτεί για να ανιχνεύει μια συγκεκριμένη ουσία που βρίσκεται σε ηλεκτρονικές συσκευές όπως smartphone, κάρτες μνήμης κ.α.

Ο Ντάνιελ Φαρίντ από το γραφείο του εισαγγελέα είπε ότι οι ύποπτοι συχνά κατεβάζουν παράνομο υλικό και το αποθηκεύουν σε συσκευές που δεν γνωρίζει κανείς ότι έχουν στην κατοχή τους, ώστε να μην γίνουν αντιληπτοί από τη σύζυγό τους ή για να είναι καλυμμένοι σε περίπτωση επίσκεψης από την αστυνομία.

Ο Walt ήρθε στις ΗΠΑ από την Κροατία τον Μάρτιο και ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του στην Ακαδημία Εκπαίδευσης Σκύλων της Πολιτειακής Αστυνομίας του Νιου Τζέρσεϊ τον Ιούνιο. Τώρα είναι πιστοποιημένος στην ανίχνευση "ηλεκτρονικών" μυρωδιών, ανέφερε το MSM.com.

Ο Γουόλτ είναι ο πέμπτος σκύλος που εκπαιδεύεται για το συγκεκριμένο λόγο στο Νιου Τζέρσεϊ. Ο επικεφαλής των ντετέκτιβ της εισαγγελίας της κομητείας Gloucester Tom Gilbert περιέγραψε τον Walt ως «λύση χαμηλής τεχνολογίας σε ένα πρόβλημα υψηλής τεχνολογίας». Σημείωσε επίσης ότι οι εισαγγελείς δεν μπορούν να φέρουν εις πέρας τις υποθέσεις χωρίς τα είδη των αποδεικτικών στοιχείων που έχει εκπαιδευτεί να βρίσκει ο Walt.

Ο Walt κόστισε περίπου 10.000 δολάρια. Αυτό το κόστος, καθώς και το κόστος για την εκπαίδευσή του καλύφθηκαν μέσω συγκέντρωσης κεφαλαίων από το Friends of the Child Advocacy Center of Gloucester County.