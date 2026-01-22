Είδε όραμα ότι πρέπει να σκοτώσει το παιδί της γειτόνισσας και άρπαξε τσεκούρι

Άρπαξε ένα τσεκούρι και έκανε …άχρηστο το αυτοκίνητο της γειτόνισσας, στις Γούβες. Ο λόγος για έναν 39χρονο Έλληνα, ο οποίος-σύμφωνα με αστυνομικές πηγές-φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικό θέμα.

Ο 39χρονος, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ. Χερσονήσου, το μεσημέρι της Τετάρτης φέρεται να πήρε ένα τσεκούρι και κινήθηκε απειλητικά προς το σπίτι της γειτόνισσας, προκαλώντας φθορές στο όχημα της.

Τελικά οπισθοχώρησε καθώς η γυναίκα έχει σκυλιά στην οικία της, ενώ λόγω της μανίας των χτυπημάτων, το τσεκούρι έσπασε. Ωστόσο, μέσα στις ασυναρτησίες που έλεγε, ψέλλιζε ότι είχε δει σε όραμα ότι πρέπει να σκοτώσει το παιδί της γειτόνισσας.

Ο 39χρονος οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο και πήρε αναβολή γι’ αύριο το μεσημέρι. Μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση. Ο ίδιος πάντως, απευθυνόμενος στον πρόεδρο της έδρας, τον επέπληξε: «τι γελάς;» τον παρατήρησε. Μετά την ποινική διαδικασία, είναι πιθανό να διαταχθεί η μεταφορά του για εξέταση στην ψυχιατρική κλινική.

Πηγή: cretalive.gr