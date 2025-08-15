Έχρισε τον εαυτό του κυνηγό εμπρηστών και ξεσήκωνε τον κόσμο με βίντεο στα social media

Συνελήφθη χθες (14.08.2025) σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης , 53χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια ,διασπορά ψευδών ειδήσεων και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στα πλαίσια εξακρίβωσης πληροφοριών σχετικά με ημεδαπό, ο οποίος ανάρτησε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης βίντεο στο οποίο αναφέρει ότι έχει συγκροτήσει ομάδα και πραγματοποιεί περιπολίες για εντοπισμό εμπρηστών διασπείροντας ψευδείς ειδήσεις και προκαλώντας και διεγείροντας τους πολίτες σε διάπραξη αδικημάτων που εκθέτουν σε κίνδυνο την δημόσια τάξη ,αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας τον εντόπισαν και σχηματίσθηκε σε βάρος του σχετική δικογραφία.

Διαβάστε επίσης

Επίσης στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.