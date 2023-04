'"Εχουν ωριμάσει οι συνθήκες για προμήθεια σύγχρονων όπλισμου κατηγορίας ΑR ή αντίστοιχου σε μεγάλο μέρος του Αστυνομικού Προσωπικού"

Η επιστολή που ακολουθεί εστάλη από αναγνώστη μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του policenet.gr:

Δημοσιεύτηκε πρόσφατα σε γνωστό ιστότοπο του εξωτερικού ένα άρθρο – ανάλυση για τα παράνομα όπλα στην Ελλάδα με τίτλο Guns (and Grenades) of the Greek Underground. Συντάκτες του άρθρου-ανάλυση είναι δυο γνωστοί Αμερικανοί conflict /opsint ερευνητές μιμητές και συνεχιστές του Jake Hanrahan, οι The WannabeWonk και War Noir .

Το άρθρο- ανάλυση καλύπτει μια περίοδο περίπου είκοσι ετών με αναφορές όμως και στο οπλοστάσιο της τρομοκρατικής οργάνωσης 17Ν ειδικά με φωτογραφίες από την δεκαετία του 1980. Ο περιορισμός στο εύρος της ανάλυσης σε παλαιοτέρα έτη της προέλευσης παράνομου οπλισμού είναι αναμενόμενος μια και οι συντάκτες ανήκουν στην γενιά Γρηγορόπουλου και οι πηγές τους προέρχονται κυρίως από τον Ελληνικό Αντιεξουσιαστικο χώρο.

Το παραπάνω είναι αναμενόμενο για όσους παρακολουθούν την αρθρογραφία τους μιας και η συμπάθεια τους για τους far left Militia είναι εμφανής στην αρθογραφία τους.

Το άρθρο αποτελεί μια πολύ καλή έρευνα για την ενδιαφέρουσα και αναμφισβήτητα μη μελετημένη χώρα για οποιονδήποτε στον τομέα της ασφάλειας.( Greece is an interesting (and arguably understudied) country to anyone in the security field όπως γράφουν στον πρόλογο.

Στην εισαγωγή τους, το προοίμιο περιλαμβάνει σαφώς όρους και θέσεις που διαβάζουμε σε κείμενα του αντιεξουσιαστικου χώρου στην Ελλάδα (Greek people have a remarkable ability to mobilize one another into the streets for mass protests) αλλά από εκεί και πέρα η ανάλυση των πηγών και των διαδρομών του παράνομου οπλισμού στην Ελλάδα είναι σωστές και απόλυτα τεκμηριωμένες.

Το άρθρο συνεχίζει με τους τρόπους απόκτησης του οπλισμού της 17Ν και άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων σε Αθήνα και όλη την Ελλάδα καθώς και όπλα που έχουν κατασχεθεί από την Ελληνική Αστυνομία και προέρχονται από διάφορες πηγές. Από ιδιώτες που είναι συλλέκτες με πυροβόλα όπλα αλλά δεν διαθέτουν κατάλληλες άδειες, μέχρι μικροέμπορους ναρκωτικών και μερικούς από τους… πιο διαβόητους στην Ελλάδα αντάρτες πόλης (sic). Πολλά από τα όπλα προέρχονται από τις πρώην Γιουγκοσλαβικές δημοκρατίες, ένας μικρότερος αριθμός προέρχεται από τη Βουλγαρία και το πιο συνηθισμένο είναι όπλα που κατασκευάστηκαν ή/και προέρχονται από την πρώην…. Λαϊκή Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Αλβανίας. Μαζί με αυτά υπάρχουν όπλα κοινά σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, όπως διάφορων διαμετρήματων Glock, Walther, Sig κλπ. Ομοίως, κοινά κυνηγετικά όπλα περιλαμβάνονται επίσης σε αυτές τις πηγές.

Επίσης συναντά κανείς όπλα σε αυτές τις κατασχέσεις που κατασκευάζονταν στη γειτονική Τουρκία, κυρίως κυνηγετικά όπλα 12GA τύπου AR καθώς και τα συνεχώς αυξανόμενα πιστολια κρότου τροποποιημένα ή μη Zoraki.

Το άρθρο αν και με κενά σε μεγάλες υποθέσεις κατάσχεσης οπλισμού όπως Χαλκίδα 1982, Φλώρινα 1997, HADDAD1 2015 παρακολουθεί από τις πηγές στον Ελληνικό αντιεξουσιαστικό χώρο που εμφανώς συζητεί μέχρι και σχεδόν την ανάρτηση του άρθρου, τις περιπτώσεις πρόσφατων κατασχέσεων (παραγγελία Beretta 92FS μέσω Dark Web) και αυτό είναι ένα γεγονός που αν μη τι άλλο πρέπει να προβληματίσει τους αρμόδιους.

Από εκεί και πέρα επιτέλους το άρθρο παρουσιάζει με πολύ καλή ακρίβεια τους τύπους των όπλων που γενικά ο Έλληνας αστυνομικός απλά αναφέρει ως AK, Scorpion, Tokarev αλλά που τεχνικά η διαφοροποίηση έχει την σημασία της . Έτσι πολλοί που θα διαβάσουν το άρθρο στο πρωτότυπο θα ανακαλύψουν ότι υπάρχουν τύποι όπως το Zastava M70B1 και ότι το σύνολο των Αλβανικών ΑΚ είναι Type 56-1 ή Ash-78 Tip-1.

Επίσης θα διαβάσουν και θα δουν για M84 και Sa vz. 61 όπως και θα μάθουν την προέλευση των PW wz. 33 καθώς και ακριβώς τους τύπους και την προέλευση των παράνομων όπλων που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα .

Για ένα πιο προσεκτικό αναγνώστη από το πλούσιο υλικό του άρθρου μπορεί να διακρίνει κάποιος και τα είδη των πυρομαχικών που χρησιμοποιούνται με ότι αυτό συνεπάγεται στα μέσα προστασίας του προσωπικού της Ελληνικης Αστυνομίας που πρέπει να χορηγούνται και καλό είναι οι αρμόδιοι να το λάβουν υπόψιν.

Τα παραπάνω σκοπό έχουν είναι να προβληματίσουν για την έκταση της (σωστής) καταγραφής από τρίτους του είδους και των μέσων που χρησιμοποιεί τόσο ο αντιεξουσιαστικός χώρος όσο και οι εκληματικές οργανώσεις στον Ελλαδικό χώρο. Επίσης είναι να τεθεί ως προβληματισμός προς τους αρμοδίους της Ελληνικής Αστυνομίας με αφορμή τα καταγραφωμενα στο άρθρο- ανάλυση ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για προμήθεια σύγχρονων όπλισμου κατηγορίας ΑR ή αντίστοιχου, καθώς και της επέκτασης της χρήσης μέσων προστασίας από τυφέκια αν όχι στο σύνολο, σε μεγάλο μέρος του Αστυνομικού προσωπικού.

Όποιος θέλει μπορεί να διαβάσει το πραγματικά αξιόλογο άρθρο / ανάλυση στην πηγή.

https://www.militantwire.com/p/guns-and-grenades-of-the-greek-underground

υ.γ Ευχαριστώ πραγματικά τον διαδικτυακό φίλο δημοσιογράφο J.I που βοήθησε να δω με διαφορετική ματιά το συγκεκριμένο άρθρο ανάλυση.