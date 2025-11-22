"Έχετε και πολλούς αστυνομικούς στη φρουρά σας. Δεν ξέρω τι θα απαντάτε σε αυτούς" - Κόντρα στη Βουλή στο πλαίσιο απάντησης Επίκαιρης Ερώτησης

«Δεν σας άκουσα να καταδικάσετε ούτε γεγονότα ούτε επεισόδια ούτε τίποτα, κανέναν αναρχικό ποτέ. Τους στηρίζετε και συμπαραστέκεστε σε όλους» είπε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ιωάννης Λαμπρόπουλος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου με θέμα: «Η συνεχιζόμενη αστυνομική βία σε βάρος πολιτών με θύματα ακόμη και Άτομα Με Αναπηρία και η συνεχιζόμενη εγκληματική δράση μέσα στους κόλπους της κάτω από την μύτη της Αστυνομίας».

Ο κ. Λαμπρόπουλος, που σημείωσε ότι για το περιστατικό του τραυματισμού του ανάπηρου, «διατάχθηκε από την υπηρεσία αμέσως ΕΔΕ ενώ έχει ενημερωθεί και ο Συνήγορος του Πολίτη», ζήτησε από την κ. Κωνσταντοπούλου να καταδικάσει τα επεισόδια που προηγήθηκαν από αναρχικούς στα Εξάρχεια «μετά την πορεία στο κέντρο της Αθήνας για τη μνήμη του Κυριάκου Ξυμητήρη, που έχασε τη ζωή του πριν έναν χρόνο από τη γνωστή έκρηξη στο διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους».

Διαβάστε επίσης

Όπως είπε, «όταν τελείωσε η πορεία, μία ομάδα περίπου ογδόντα ατόμων με κουκούλες, καδρόνια, λοστούς, ρόπαλα επιτέθηκαν στους αστυνομικούς με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων αστυνομικών. Ένας από αυτούς τους κουκουλοφόρους πέταξε και μπογιά, η οποία έπεσε κάτω, πήγε στα μάτια των αστυνομικών και τραυματίστηκαν. Θα περιμένω, [. . .] να εκφράσετε και συμπαράσταση στους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν. Κάποια φορά να σας ακούσουμε να λέτε ότι ναι, καταδικάζω τα επεισόδια, δεν πρέπει να γίνονται, δεν πρέπει να καταστρέφονται και συμπαρίσταμαι και στους αστυνομικούς που τραυματίζονται» είπε ο κ. Λαμπρόπουλος.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε ότι «πήγαν αστυνομικοί στα Εξάρχεια, έδειραν κόσμο, θαμώνες σε καφετέριες, έριξαν κάτω έναν άνθρωπο με αναπηρία [. . .] είδαν το βγαλμένο τεχνητό μέλος, κατάλαβαν ότι ο άνθρωπος αυτός είναι εντελώς ανυπεράσπιστος, είδαν ότι τους κινηματογραφούν και έσκουζαν, ούρλιαζαν οι πολίτες, οι θαμώνες, και έφυγαν σαν κακοποιοί». Πρόσθεσε μάλιστα ότι «σε προηγούμενη επίκαιρη ερώτησή μου σας ρώτησα για άλλη επιδρομή που έκαναν πάλι στα Εξάρχεια που έχασε μερικώς την ακοή της μια κοπέλα, η οποία ήταν σερβιτόρα και σέρβιρε. Ποιοι είναι; Σ' αυτούς τους αστυνομικούς θέλετε να εκφράσουμε συμπαράσταση; Σοβαρά μιλάτε; Και μας λέτε ότι υπάρχουν κάποιοι αναρχικοί δαίμονες οι οποίοι κάνουν δεν ξέρω κι εγώ τι και δικαιολογούν αυτήν τη βία;».

Ανταπαντώντας, ο κ. Λαμπρόπουλος είπε ότι «δεν (πρέπει να) σπιλώνουμε με δύο ή τρεις περιπτώσεις ή με τον αστυνομικό που ήταν εδώ στη Βουλή, ο οποίος επί των ημερών σας είχε έρθει εδώ, όλο το Σώμα των έντιμων Αστυνομικών [. . .] Δεν σας άκουσα να καταδικάσετε ούτε γεγονότα ούτε επεισόδια ούτε τίποτα, κανέναν αναρχικό ποτέ. Τους στηρίζετε και συμπαραστέκεστε σε όλους» είπε ο κ. Λαμπρόπουλος, με την κ. Κωνσταντοπούλου να ρωτά: «Το να είναι κάποιος αναρχικός, είναι έγκλημα;» και τον υφυπουργό να προσθέτει: «Έχετε και πολλούς αστυνομικούς στη φρουρά σας. Δεν ξέρω τι θα απαντάτε σε αυτούς».

Τέλος, ο κ. Λαμπρόπουλος είπε ότι «υπάρχουν και πληροφορίες ότι αυτό το άτομο (με αναπηρία) που λέτε συνελήφθη μετά από λίγες ημέρες και φέρεται να συμμετέχει και στην εγκληματική οργάνωση που απασχόλησε πάρα πολύ την κοινωνία μας τις τελευταίες ημέρες, και τον Τύπο και τα μέσα ενημέρωσης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ