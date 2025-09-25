Έχασε την μαχή για τη ζωή 11χρονος που παρασύρθηκε από ΙΧ

Τραγικό τέλος είχε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στην Ηγουμενίτσα, όταν ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε 58χρονη ημεδαπή παρέσυρε 11χρονο μαθητή.

Το παιδί, επιστρέφοντας στο σπίτι του από το σχολείο, επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο και παρασύρθηκε από το διερχόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαριά. Αρχικά μεταφέρθηκε στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου δυστυχώς κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Διαβάστε επίσης

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

ertnews.gr