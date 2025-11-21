Έγκριση δανείων εκτάκτων αναγκών μετόχων των Τομέων Πρόνοιας ΤΑΠΑΣΑ

Σας γνωρίζουμε ότι πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και ομόφωνα εγκρίθηκε η χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών, ασφαλισμένων στα ταμεία της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ειδικότερα, εγκρίθηκε η χορήγηση: α) εκατόν εξήντα πέντε (165) δανείων ασφαλισμένων του Τ.Π.ΑΣ. και β) εκατόν μία (101) δανείων ασφαλισμένων του Τ.Π.Υ.Α.Π. που αφορούν την κάλυψη εξόδων νοσηλείας - θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, θανάτου, γάμου και έκτακτης στεγαστικής ανάγκης.

Άπαντες οι εν λόγω μέτοχοι θα ειδοποιηθούν με γραπτό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.