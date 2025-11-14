Εγκληματολόγος αποκαλύπτει: Αυτά είναι τα δύο αντικείμενα που δεν πρέπει να αφήσεις ποτέ μέσα στο αυτοκίνητο

Αρκετοί είναι οι οδηγοί που αφήνουν προσωπικά τους αντικείμενα μέσα στο αυτοκίνητο χωρίς να σκεφτούν ότι αυτή η συνήθεια τους εκθέτει σε πολλαπλούς κινδύνους.

Πολλοί είναι οι οδηγοί που συνεχίζουν να αποθηκεύουν προσωπικά αντικείμενα μέσα στο αυτοκίνητο, χωρίς να συνειδητοποιούν τη σοβαρότητα των κινδύνων που διατρέχουν.

Αυτούς τους κινδύνους σκοπεύει να αναδείξει μία ειδική εγκληματολόγος, με όνομα χρήστη @dannah_eve, η οποία χρησιμοποιεί το TikTok -όπου μάλιστα έχει πάνω από 700.000 ακόλουθους- προκειμένου να μοιραστεί συμβουλές σχετικές με την ασφάλεια, ενώ ορισμένες από αυτές απευθύνονται αποκλειστικά σε οδηγούς.

Σε ένα πρόσφατο βίντεο της, αποκάλυψε ποια δύο αντικείμενα αφήνουν πολλοί οδηγοί στο ντουλάπι του συνοδηγού ή ακόμη και σε θήκες στην πόρτα ή στην κεντρική κονσόλα, χωρίς να συνειδητοποιούν ότι έτσι διευκολύνουν το έργο των κλεφτών. Το πρώτο αντικείμενο είναι οποιοδήποτε έγγραφο αναγράφει την οδό κατοικίας του κατόχου του αυτοκινήτου.

Επίσης συμβουλεύει τους οδηγούς να μην αφήνουν τιμολόγια, αποδείξεις ή έγγραφα του οχήματος που περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα. Ιδανικά, σύμφωνα με την εγκληματολόγο, όλες αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να διατηρούνται αποθηκευμένες σε ψηφιακή μορφή στο κινητό τηλέφωνο, και όχι εκτεθειμένες μέσα στο αυτοκίνητο.

Ένα ακόμη αντικείμενο που αρκετοί οδηγοί αφήνουν εκτεθειμένο μέσα στο αυτοκίνητο είναι το τηλεχειριστήριο του γκαράζ, το οποίο εφόσον ο δράστης κατορθώσει και παραβιάσει το όχημα, μπορεί να κάνει εύκολο το έργο της διάρρηξης της κατοικίας του οδηγού, ειδικά αν αυτός έχει αφήσει όπως τονίσαμε και παραπάνω και έγγραφα που αποκαλύπτουν τη διεύθυνσή του.

Όπως έχουμε επανειλημμένα επισημάνει, ένα πολύ αποτελεσματικό κόλπο που αποτρέπει τους κλέφτες από το να μπουν στον κόπο να διαρρήξουν το αυτοκίνητό σας είναι να αφήσετε ανοιχτό το ντουλαπάκι του συνοδηγού, αφού πρώτα το αδειάσετε. Κατ’ αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να αποτελέσει υποσχόμενη λεία και έτσι αυξάνονται οι πιθανότητες να μην ασχοληθούν με το αυτοκίνητό σας.

