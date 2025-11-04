«Εγκληματικότητα στην Κρήτη: Μύθος ή Σκληρή Πραγματικότητα»

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ρεθύμνου με αφορμή το περιστατικό στα Βορίζια Ηρακλείου εκφράζει την έντονη ανησυχία της, για την αυξανόμενη ένταση και τη διαρκή υποβόσκουσα εγκληματικότητα που μαστίζει την Κρήτη.

Για ακόμη μία φορά, η πραγματικότητα έρχεται να επιβεβαιώσει όσα έχουμε επανειλημμένως επισημάνει, τόσο προφορικώς όσο και εγγράφως, προς την πολιτική και φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας:

H Κρήτη αποτελεί ένα «καζάνι που βράζει», με φαινόμενα βίας, οπλοχρησίας και κοινωνικής παθογένειας να υπονομεύουν την ασφάλεια και τη συνοχή των τοπικών κοινωνιών.

Η Ένωσή μας έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου εδώ και καιρό, ζητώντας άμεση ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών του νησιού και ουσιαστικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Όμως, η εγκληματικότητα στην Κρήτη δεν αποτελεί μόνο αστυνομικό πρόβλημα· είναι πρωτίστως κοινωνικό και παιδευτικό ζήτημα, που απαιτεί βαθύτερες λύσεις, πρόληψη και αλλαγή νοοτροπίας.

Η ανοχή της κοινωνίας απέναντι σε μορφές ιδιάζουσας εγκληματικότητας και η εσφαλμένη αποδοχή της «παραβατικής κουλτούρας» οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε αδιέξοδο.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ρεθύμνου καλεί την Πολιτεία να δράσει άμεσα και αποφασιστικά, προκειμένου να ενισχυθούν ουσιαστικά οι αστυνομικές δυνάμεις της Κρήτης, να θωρακιστούν οι υπηρεσίες και να στηριχθούν έμπρακτα οι συνάδελφοί μας που καθημερινά δίνουν μάχη κάτω από αντίξοες συνθήκες.

Είναι προφανές ότι το αστυνομικό προσωπικό που υπηρετεί στο Νομό μας, δεν επαρκεί για την αστυνόμευση του, καθώς όπως προαναφέραμε δεν είναι λίγοι οι κάτοικοί, σε αρκετές περιοχές του Νομού ΡΕΘΥΜΝΟΥ, οι οποίοι συμπεριφέρονται χωρίς να υπολογίζουν κανέναν και τίποτα και λειτουργούν υπό πλήρης καθεστώς ανομίας και αναρχίας. Με αποτέλεσμα αρκετοί συμπολίτες μας, να βρίσκονται σε κατάσταση ομηρείας από αυτές τις παραβατικές συμπεριφορές.

Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειάς μας για αφύπνιση της κοινωνίας και της Πολιτείας, η Ένωσή μας έχει από καιρό αναλάβει την πρωτοβουλία — σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Ρεθύμνου και την Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου — να πραγματοποιήσει ημερίδα με θέμα:

«Εγκληματικότητα στην Κρήτη: Μύθος ή Σκληρή Πραγματικότητα»

Την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2025 στο Σπίτι του Πολιτισμού, στην παλιά πόλη Ρεθύμνου με διακεκριμένους επιστήμονες και ειδικούς που θα αναλύσουν τις αιτίες, τις μορφές και τις λύσεις για το φαινόμενο αυτό.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια πράξη ευθύνης απέναντι στην κοινωνία του νησιού μας.

Η Κρήτη δεν αντέχει άλλη ανοχή στην παραβατικότητα — χρειάζεται συντονισμένη, συλλογική και θαρραλέα δράση από όλους.

Καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές και φαινόμενα !

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΥΠΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ