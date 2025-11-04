Έγκλημα στη Χαλκίδα: Ποιος είναι 19χρονος συλληφθείς που εμπλέκεται στην υπόθεση Λυγγερίδη – 7 άτομα υπό κράτηση

Ρεπορτάζ: Αλέξανδρος Γύγος – Μαίρη Μπενέα

Σοκ προκαλούν τα νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την αιματηρή οπαδική συμπλοκή στη Χαλκίδα, όπου ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά.

Το σημείο όπου έγινε το αιματηρό περιστατικό:

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους συλληφθέντες για τη δολοφονία του νεαρού στη Χαλκίδα είναι εμπλεκόμενος στην υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Λυγγερίδη. Το περιστατικό έρχεται μία μέρα πριν την έναρξη της δίκης για τη δολοφονία του αστυνομικού στο Ρέντη.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως είναι 19χρονων, οπαδός του Ολυμπιακού και με ρόλο περιφεριακό στην υπόθεση Λυγγερίδη.

Μαζί με τον 19χρονο συνελήφθησαν 7 ακόμη νεαροί, που φερονται ότι συμμετείχαν στην αιματηρή συμπλοκή. Η τελευταία σύλληψη έγινε λίγο πριν τις 12.30.

Τρεις οπαδοί της ΑΕΚ έχουν συλληφθεί, που δεν έχουν απασχολήσει τις Αρχές, όπως και οι δύο οπαδοί του Ολυμπιακού που βρίσκονται στα χέρια των αρχών.

Νεκρός 20χρονος οπαδός της ΑΕΚ

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα είναι οπαδός της ΑΕΚ και οι δράστες οπαδοί του Ολυμπιακού. Η συμπλοκή ήρθε μετά από έντονο διαπληκτισμό μεταξύ των δύο αντίπαλων ομάδων. Το θύμα δεν έχει απασχολήσει τις Αρχές.

Οι δράστες, γνωστοί του θύματος, τον μετέφεραν οι ίδιοι στο νοσοκομείο Χαλκίδας και τον άφησαν αιμόφυρτο στην είσοδο, πριν εξαφανιστούν. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του.

Λίγο αργότερα, δεύτερο περιστατικό με μαχαίρωμα σημειώθηκε κοντά στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου ένας άλλος νεαρός, ηλικίας 20 ετών, εντοπίστηκε αιμόφυρτος.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος από την αστυνομία.

Ο τραυματίας φέρει κατάγματα και χτύπημα από μαχαίρι κάτω από το μάτι, αλλά σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Οι αρχές εξετάζουν αν τα δύο αιματηρά περιστατικά της Δευτέρας συνδέονται μεταξύ τους και αν πρόκειται για προγραμματισμένο «ραντεβού θανάτου» ανάμεσα σε αντίπαλους οπαδούς.

