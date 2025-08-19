Εγχειρίδια με τον νέο ΚΟΚ μοίρασε η Ένωση αστυνομικών Φθιώτιδας - ΦΩΤΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για την έγκυρη ενημέρωση και την αποτελεσματική υποστήριξη των μελών μας και με αφορμή την ψήφιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.-Ν.5209/2025), προχώρησε στην προμήθεια επαρκούς αριθμού εγχειριδίων με την κωδικοποιημένη νομοθεσία περί οχημάτων.

Τα εγχειρίδια αυτά διατέθηκαν ήδη στα μέλη μας, με σκοπό να αποτελούν άμεσο και αξιόπιστο εργαλείο ενημέρωσης και εφαρμογής του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ Νικόλαος

Η Γενική Γραμματέας

ΜΑΤΣΟΥΚΑ Ευαγγελία