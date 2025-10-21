Έγγραφο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. προς Υπουργούς και τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. - Τι επισημαίνει για διάταξη άρθρου

Δείτε το σχετικό έγγραφο της Π.Ο.ΑΣ.Υ:

Προς: 1)Τον Υπουργό Υγείας κ. Άδωνι ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

2)Τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης κ. Νικόλαο ΔΕΝΔΙΑ

3)Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ

4)Τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Γεώργιο ΜΥΛΩΝΑΚΗ

5)Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΜΑΛΛΙΟ

Κοιν.: Δ.Σ. του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

Θέμα: Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ»

Αξιότιμοι Κύριοι,

Ενόψει της συζήτησης και ψήφισης από την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων του εν θέματι σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Υγείας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ομοσπονδία μας με αφορμή διάφορες νομοθετικές πρωτοβουλίες και εσωτερικές αποφάσεις που αφορούν τις παροχές νοσηλείας και περίθαλψης, στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου για την προστασία όλων των μερισματούχων και δικαιούχων, συναδέλφων μας, έχει εκφράσει την ανησυχία της για το μέλλον του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

Λαμβάνοντας γνώση, ειδικότερα, του περιεχομένου του άρθρου 106 «Παραχώρηση εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού – Πλατφόρμα προγραμματισμού ραντεβού» κλπ, έχοντας ήδη θέσει εύλογα ερωτήματα και προς το Δ.Σ. του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., εκφράζουμε τον έντονο προβληματισμό μας για τη σκοπιμότητα και πολύ περισσότερο για τη στόχευση της επιχειρούμενης ανατροπής των ισχυόντων.

Με τον πλέον υπεύθυνο τρόπο, ως θεσμικό όργανο του συνδικαλιστικού κινήματος των Ελληνίδων και των Ελλήνων Αστυνομικών, σας ενημερώνουμε, λοιπόν, ότι δεν υπήρξε κανένας διάλογος και με κανέναν.

Γι’ αυτό είμαστε αντίθετοι με την αοριστία που διέπει την επιχειρούμενη παραχώρηση - ένταξη του Νοσοκομείου στο δημόσιο σύστημα υγείας, χωρίς τις αναγκαίες ασφαλιστικές δικλείδες για την περίθαλψη και τη φροντίδα των δικαιούχων συναδέλφων μας.

Επίσης, η οποιαδήποτε έγκριση για διάθεση συγκεκριμένου αριθμού κλινών, φρονούμε ότι δεν μπορεί εκ των προτέρων να είναι δεσμευτική για τη διοίκηση του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. , ανεξαρτήτως δηλαδή από το αν υπάρχει ή όχι διαθεσιμότητα, αν θα λαμβάνονται υπόψη οι έκτακτες πιθανόν ανάγκες ή αν υπάρχει προτεραιότητα όσον αφορά στη διάθεσή τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ειδικά στους δικαιούχους αστυνομικούς.

Σε κάθε περίπτωση, το εύλογο ενδιαφέρον μας για τη διασφάλιση των συμφερόντων του αστυνομικού προσωπικού, φρονούμε ότι δεν υπαγορεύει βεβιασμένες ενέργειες, πολλώ δε μάλλον τη λήψη αποφάσεων που εντάσσονται σε συγκυριακές σκοπιμότητες, βλάπτοντας την οντότητα και τη λειτουργία ενός νοσοκομείου με ιστορική βαρύτητα, όπως είναι εν προκειμένω το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

Τέλος, οφείλουμε να σας επισημάνουμε ότι πάγια θέση της Ομοσπονδίας μας είναι προφανώς η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας αλλά και η ενίσχυση των υπαρχόντων δομών των νοσοκομείων των Ενόπλων Δυνάμεων με παράλληλη ίδρυση και λειτουργία Νοσοκομείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ένα φλέγον για μας ζήτημα το οποίο ήδη συζητάμε με το Υπουργείο Υγείας.

Γι΄ αυτό σας καλούμε να μας ακούσετε και να αποσύρετε το συγκεκριμένο άρθρο έως ότου ολοκληρώσουμε το διάλογο και τη συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς για τα αιτήματά μας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος