"Έφυγες τη στιγμή που έκανες εκείνο το ένα πράγμα που πραγματικά σε ελευθέρωνε" - Γράφει ο Αστυνομικός και Αντιδήμαρχος Λάμπρος Σκουφης

Ανάρτηση του κ. Σκουφη Λάμπρου , ο οποίος είναι Αστυνομικός, υπηρετεί στην ΔΑ Ακαρνανίας και είναι Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας στο Αγρίνιο:

Ξυπνάς το πρωί και το μόνο που σκέφτεσαι είναι η δουλειά, οι υποχρεώσεις, η οικογένεια. Να τα προλάβεις ολα, να φροντίσεις για τους αγαπημένους σου....

Διαβάστε επίσης

Εσύ Παναγιώτη τα έκανες όλα αυτά με ένα μόνιμο χαμόγελο, με την καλοσύνη και το φιλότιμο να υπερέχουν.



Είχες βρει εκείνο το ένα πράγμα που σου χάριζε οξυγόνο, δύναμη και ενέργεια. Μιλούσες για τις βόλτες σου με το ποδήλατο σαν να ήταν το πιο πολύτιμο βάλσαμο στον καθημερινό σου αγώνα.

Η ζωή όμως έχει στροφές απρόσμενες και μια απο αυτές στέρησε τη δική σου.Έφυγες τη στιγμή που έκανες εκείνο το ένα πράγμα που πραγματικά σε ελευθέρωνε, σαν ένας αετός που χάνει τη ζωή του εν πτήσει.

Η υστεροφημία σου είναι το χαμόγελό σου, η καλοσύνη και το φιλότιμο που σε έβαλαν στις καρδιές όλων μας.



Αυτή την Παρασκευή,8 Αυγούστου στις έξι το απόγευμα,όλοι οι ποδηλάτες του Αγρινίου θα συναντηθούμε στην κεντρική πλατεία απ´οπου θα ποδηλατήσουμε προς το σημείο που σου στέρησε τη ζωή,αφήνοντας ένα λουλούδι και τιμώντας έτσι το πέρασμά σου απο αυτήν.

Γνωρίζοντας όλοι τις δυσκολίες που αντιμετώπιζες,όποιος επιθυμεί να βοηθήσει την οικογένεια μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με τον Πάτερ Φεγγουλη στο τηλέφωνο 697 2494444 ή να κάνει κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό με IBAN GR8502606620000180102147292(Μπουλουμπαση Ιωάννα Μαρία) EUROBANK



Παρακαλώ κοινοποιήστε!!!