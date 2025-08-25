"Έφυγε" Υποστράτηγος ε.α. της ΕΛ.ΑΣ.

Αναγνώστης του Policenet.gr μας ενημερώνει για την εκδημία ενός άξιου Αξιωματικού.

Πρόκειται για τον Υποστράτηγο ε.α. της ΕΛ. Α.Σ. Ανδρέα Δρακόπουλο, προερχόμενο από την τέως Αστυνομία Πόλεων, ο οποίος απεβίωσε την Πέμπτη 21/8 από παθολογικά αίτια.

Διαβάστε επίσης

Υπηρέτησε σε πολλές υπηρεσίες της Αττικής και αποστρατεύτηκε το 1998 από την Αστυνομική Διεύθυνση Αρκαδίας.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε το Σάββατο 23/8 θα στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Χαραυγή Πυλίας Μεσσηνίας.

Το Policenet.gr εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος