Δευτέρα 27/10, Κοζάνη: Έφυγε ένας συνάδελφος, που την έννοια «Συνάδελφος» όχι απλά την υπηρέτησε, αλλά ταυτίστηκε με αυτήν. Ένας Άνθρωπος δοτικός, που το χαμόγελο του ήταν η προσωποποίηση της φράσης «η χαρά της παρέας». Ένας οικογενειάρχης που είμαι σίγουρος, πως τα παιδιά του και η σύζυγος του μόνο περήφανοι μπορούν να νοιώθουν για το σύντομο πέρασμα του από τη ζωή!

Δεν ξέρω αν αυτό που νοιώθω είναι ανακούφιση που σταματάει αυτό το μαρτύριο που βίωσες το τελευταίο χρονικό διάστημα ή λύπη που μας αφήνεις τόσο νωρίς, αλλά το σίγουρο είναι πως από σήμερα ο Παράδεισος θα είναι πιο πλούσιος!

Θα μου λήψεις πολύ!

Καλόν Παράδεισο αγαπημένε Νίκο!

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΙΤΣΙΟΣ

