"Έφυγε" εν ενεργεία Αστυνομικός - Σε λίγο το τελευταίο αντίο

Αναγνώστες του Policenet.gr μας ενημερώνουν για μία θλιβερή είδηση που αφορά απώλεια μέλους της αστυνομικής οικογένειας.

Απεβίωσε από παθολογικά αίτια ο εν ενεργεία Αρχιφύλακας της ΕΛ.ΑΣ. Ιωάννης Βουλτσίδης

Υπηρετούσε στο Τ.Σ.Φ. Σουφλίου.

Η κηδεία του θα γίνει σήμερα (5/10/2025) στις 13.00 στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Αλεξανδρούπολης, με την παρουσία Επικήδειου Τιμητικού Αποσπάσματος και Αντιπροσωπείας της ΕΛ.ΑΣ..

Το Policenet.gr εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.