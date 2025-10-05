"Έφυγε" εν ενεργεία Αστυνομικός - Σε λίγο το τελευταίο αντίο

Αναγνώστες του Policenet.gr μας ενημερώνουν για μία θλιβερή είδηση που αφορά απώλεια μέλους της αστυνομικής οικογένειας.
Απεβίωσε από παθολογικά αίτια ο εν ενεργεία Αρχιφύλακας της ΕΛ.ΑΣ. Ιωάννης Βουλτσίδης
Υπηρετούσε στο Τ.Σ.Φ. Σουφλίου.
Η κηδεία του θα γίνει σήμερα (5/10/2025) στις 13.00 στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Αλεξανδρούπολης, με την παρουσία Επικήδειου Τιμητικού Αποσπάσματος και Αντιπροσωπείας της ΕΛ.ΑΣ..
Το Policenet.gr εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.