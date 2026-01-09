"Έφυγε" εν ενεργεία Αστυνομικός - Νέα απώλεια για την αστυνομική οικογένεια

Μια ακόμα ξαφνική απώλεια, ενός ανθρώπου ιδιαίτερα αγαπητού στην τοπική μας κοινωνία, σημαδεύει το νησί της Ρόδου. Πρόκειται για τον θάνατο, του αστυνομικού Νικολάου Κατσούλη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο των Αθηνών όπου νοσηλεύονταν, μετά από σοβαρή καρδιακή επιπλοκή που παρουσίασε.

Ο Νίκος Κατσούλης, με καταγωγή από την Κρήτη, ήταν πατέρας δύο κοριτσιών και παντρεμένος στο νησί της Ρόδου. Ήταν ένας μάχιμος αστυνομικός, υπηρετώντας για πολλά χρόνια στο επιχειρησιακό κέντρο (της Αμέσου Δράσεως) στην Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου.

Πριν μερικές μέρες παρουσίασε καρδιακό πρόβλημα και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου υποβλήθηκε σε εγχείριση. Δυστυχώς, δεν τα κατάφερε.

Τον θάνατό του, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί, ο αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κος Φιλήμονας Ζαννετίδης, ο οποίος είχε συγγενική σχέση μαζί του (κουνιάδος). Το γεγονός βύθισε στο πένθος, την οικογένειά του, τους φίλους, τους συγγενείς και βέβαια την οικογένεια της Αστυνομίας και τους συναδέλφους του, με τους οποίους πορεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις, για το ήθος, τον χαρακτήρα του και την υπηρεσιακή του ικανότητα.

Στην συγκινητική αναφορά του, ο αντιπεριφερειάρχης κος Ζαννετίδης επισημαίνει:

«Αγαπητέ μου Νίκο!

Η σχέση μας δεν ήταν του γαμπρού και του κουνιάδου, ήταν σχέση αδελφική, σχέση ανθρώπων δεμένη με αγάπη και σεβασμό.

Έφυγες ξαφνικά και αναπάντεχα.

Άφησες όμως πίσω το στίγμα σου στη συνείδηση των ανθρώπων που σε γνώριζαν.

Το στίγμα ενός καλού οικογενειάρχη και ενός έντιμου αστυνομικού.

Καλό Ταξίδι Νίκο μου!!

Καλοστραθιά που λένε και στον τόπο καταγωγής σου!»

Πηγή: rodiaki.gr

Το Policenet.gr εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.