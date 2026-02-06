PoliceNET of Greece logo
"Έφυγε" απόστρατος Αστυνομικός

15:22 | 06/02/2026

Συγκίνηση προκάλεσε στο Αγρίνιο η δυσάρεστη είδηση ότι έφυγε από τη ζωή,  σε ηλικία 69 χρόνων,  ο Παναγιώτης Χονδρογιάννης, συνταξιούχος αστυνομικός.

Ο Παναγιώτης Χονδρογιάννης αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και άφησε την τελευταία του πνοή ύστερα από γενναία μάχη.

Η κηδεία του τελεστεί το Σάββατο (7.2.26) στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου Αγρινίου στις 12:00 το μεσημέρι ενώ η σορός θα βρίσκεται στην εκκλησία μισή ώρα νωρίτερα.

Θα τον αποχαιρετήσουν για πάντα η σύζυγος, τα παιδιά και τα εγγόνια, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι.

Το Policenet.gr εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος

