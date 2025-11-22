"Έφυγε" απόστρατος Αστυνομικός

Σε ηλικία 68 ετών έφυγε από τη ζωή ο συν/χος αστυνομικός Κωνσταντίνος Κούτσικος. Κηδεύεται την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 13:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου Λυγαριάς Τρικάλων.

Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Βαΐα, το γιο τους Αχιλλέα, αδέλφια και λοιπούς συγγενείς.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις 23/11/2025 και ώρα 13:00 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Τα της τελετής επιμελείται το γραφείο τελετών

<< Άρχων Μιχαήλ >> (Όθωνος 24-τηλ. 2431073200).

