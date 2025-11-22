PoliceNET of Greece logo
"Έφυγε" απόστρατος Αστυνομικός

19:52 | 22/11/2025

Σε ηλικία 68 ετών έφυγε από τη ζωή ο συν/χος αστυνομικός Κωνσταντίνος Κούτσικος. Κηδεύεται την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025  και ώρα 13:30 μ.μ.  στον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου Λυγαριάς Τρικάλων.

Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Βαΐα, το γιο τους Αχιλλέα, αδέλφια  και λοιπούς συγγενείς.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις  23/11/2025 και ώρα 13:00 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

 

Τα της τελετής επιμελείται το γραφείο τελετών

<< Άρχων Μιχαήλ >>  (Όθωνος 24-τηλ. 2431073200).

Πηγή:  trikalavoice.gr

Το Policenet.gr εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος

