Ένοπλες Δυνάμεις / Στρατός-Ναυτικό-Αεροπορία

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών απόστρατος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας

09:14 | 11/12/2025

Απέραντη θλίψη στον Βόλο προκάλεσε ο πρόωρος θάνατος απόστρατου αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σε ηλικία 55 ετών, ο Νικόλαος Αναγνωστόπουλος έφυγε από τη ζωή βυθίζοντας σε πένθος την οικογένειά του, συγγενείς, συναδέλφους του και φίλους.

Ο 55χρονος αφήνει τη σύζυγό του Αικατερίνη Ζυγούρα, τα παιδιά τους Βασίλειο και Ευαγγελία – Γεωργία, τη μητέρα του και τα αδέρφια του.

Η κηδεία του θα γίνει σήμερα Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, στις 11:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στον Βόλο.

taxydromos.gr

Το Policenet.gr εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος

