Έφυγε από τη ζωή οπλίτης του Στρατού Ξηράς

Του Ηλία Προύφα

Θλίψη στο Στρατό Ξηράς προκαλεί η είδηση του θανάτου οπλίτη θητείας, ο οποίος έφυγε χτες το πρωί από τη ζωή στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, όπου νοσηλευόταν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kranosgr.com, ο άτυχος στρατιώτης είχε δεχθεί πρόσφατα μόσχευμα και το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν τόσο σε πολιτικό νοσοκομείο όσο και στο 401 ΓΣΝΑ. Παρά τη σκληρή μάχη που έδωσε και τις προσπάθειες των ιατρών, δεν τα κατάφερε, σκορπίζοντας ανείπωτη θλίψη στην οικογένεια, στους φίλους και στους συναδέλφους του.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του!