Έφυγε από τη ζωή ο Αντιστράτηγος ε.α Δημήτριος Μήττας

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών ο Αντιστράτηγος ε.α Δημήτριος Μήττας.

Ο Αντιστράτηγος ε.α. Δημήτριος Μήττας γεννήθηκε το 1960 στον Παράδεισο Καβάλας.

Εισήλθε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1978 και αποφοίτησε τον Ιούλιο του 1982 ως Ανθυπολοχαγός Πεζικού.

Υπηρέτησε σε διάφορες Μονάδες Ειδικών Δυνάμεων και σε Επιτελικές θέσεις Σχηματισμών και του ΓΕΣ, οι κυριότερες των οποίων ήταν:

2014 – 2015 : Διοικητής Σχολής Πεζικού, Χαλκίδα

Οργάνωση της εκπαίδευσης Ανθυπολοχαγών και Λοχαγών Πεζικού.

Συνθήκες, Επαναπροσδιορισμός του όπλου». Έκδοση λευκώματος και περιοδικού για το πεζικό για πρώτη φορά.

2013 – 2014 : Διοικητής 98 ΑΔΤΕ, Μυτιλήνη (Μεραρχία Πεζικού)

υλικών. 2013 – 2014 : Διοικητής 98 ΑΔΤΕ, Μυτιλήνη (Μεραρχία Πεζικού) Οργάνωση και διεξαγωγή της επιχειρησιακής εκπαίδευσης και άμυνας του νησιού.

Διεξαγωγή της ΤΑΜΣ ‘’ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ’’ 2013, μετά από 15 χρόνια με μεγάλη επιτυχία.

2012 – 2013 : Υποδιοικητής της 1ης Μεραρχίας Πεζικού, Βέροια

Υπεύθυνος των Οικονομικών της Μεραρχίας και της καλής λειτουργίας του Επιτελείου της

Μεραρχίας.

2011 – 2012 : Διοικητής της 1ης Ταξιαρχίας Καταδρομών – Αλεξιπτωτιστών, Ρεντίνα

προσωπική μου παρέμβαση για παροχή κονδυλίων και πιστώσεων. 2012 – 2013 : Υποδιοικητής της 1ης Μεραρχίας Πεζικού, Βέροια Υπεύθυνος των Οικονομικών της Μεραρχίας και της καλής λειτουργίας του Επιτελείου της Μεραρχίας. 2011 – 2012 : Διοικητής της 1ης Ταξιαρχίας Καταδρομών – Αλεξιπτωτιστών, Ρεντίνα Διοίκηση 10 διοικήσεων επιπέδου μονάδος και υπομονάδος, ειδικών δυνάμεων σε

όλο τον Ελλαδικό χώρο καθώς και μίας στο εξωτερικό. Οργάνωση και διεξαγωγή ασκήσεων Ειδικών Δυνάμεων (Καταδρομών).

2010 – 2011 : Επιτελάρχης Β’ Σώματος Στρατού, Βέροια

Θράκης μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ανταποκρινόμενος πλήρως στις απαιτήσεις της ηγεσίας. 2010 – 2011 : Επιτελάρχης Β’ Σώματος Στρατού, Βέροια Υπεύθυνος της επιτελικής λειτουργίας του Β΄ Σώματος Στρατού, που διοικούσε 8

σχηματισμούς επιπέδου Μεραρχίας και Ταξιαρχίας.

σχηματισμούς επιπέδου Μεραρχίας και Ταξιαρχίας. 2009 – 2010 : Διευθυντής 3ου Γραφείου της Διεύθυνσης Ειδικών Δυνάμεων του ΓΕΣ, Αθήνα Υπεύθυνος εκπαίδευσης των μονάδων Ειδικών Δυνάμεων

2007 – 2009 : Υποδιοικητής της 1ης Ταξιαρχίας Καταδρομών, Ρεντίνα

2007 – 2009 : Υποδιοικητής της 1ης Ταξιαρχίας Καταδρομών, Ρεντίνα 2005 – 2007 : Εκπαιδευτής στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου, Θεσσαλονίκη Διδασκαλία σε ανώτερους αξιωματικούς όλων των κλάδων (Στρατός, Ναυτικό,

Αεροπορία).

Αεροπορία). 2004 – 2005 : Επιτελής Β’ Σώματος Στρατού, Βέροια Υπεύθυνος επιχειρησιακής σχεδίασης.

2002 – 2004 : Επιτελής – Επιτελάρχης της 1ης Ταξιαρχίας Καταδρομών, Ρεντίνα

2002 – 2004 : Επιτελής – Επιτελάρχης της 1ης Ταξιαρχίας Καταδρομών, Ρεντίνα 2000 – 2002 : Διοικητής της 35ης Μοίρας Καταδρομών, Λευκωσία Αναδιοργάνωση και βελτίωση όλων των χώρων εστίασης και υγιεινής της μονάδος.

Κατασκευή νέων χώρων εκπαίδευσης, καθώς και χώρων άθλησης.

Ανακατασκευή των θαλάμων διαμονής των οπλιτών.

Ανακατασκευή του μνημείου πεσόντων της μονάδων κατά τα γεγονότα της

εισβολής του 1974.

Είναι απόφοιτος όλων των Σχολείων του Όπλου του καθώς επίσης της Ανωτάτης

Σχολής Πολέμου και της Σχολής Εθνικής Άμυνας.

Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά

Διακρίσεις: Του έχουν απονεμηθεί όλα τα προβλεπόμενα μετάλλια και ηθικές αμοιβές

του βαθμού του, και διαμνημονεύσεις διοίκησης και ηγεσίας μονάδος, ταξιαρχίας και

μεραρχίας.

Αποστρατεύτηκε στο βαθμό του Αντιστράτηγου το Μάρτιο 2015 και του απονεμήθηκε

ο τιμητικός τίτλος του Επιτίμου Διοικητή της 98 ΑΔΤΕ.

Ήταν παντρεμένος και είχε δύο παιδιά

