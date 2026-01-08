"Έφυγε" από τη ζωή μέλος της αστυνομικής οικογένειας

Αναγνώστες του Policenet.gr μας ενημερώνουν για τη θλιβερή είδηση της απώλειας ενός απόστρατου Αστυνομικού.

Πρόκειται για τον Γεώργιο Εμμ. Αγαπάκη, 63 ετών ο οποίος "έφυγε" από τη ζωή χτες 7 Ιανουαρίου.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα γίνει την σήμερα (08/01/2026) στις 03:00' στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Τζερμιάδω, Οροπέδιο Λασιθίου, και η ταφή του στο κοιμητήριο του χωριού .

Ο εκλιπών εισήχθη στην Σχολή Αστυφυλάκων στην Σητεία στις 3/3/1987. Υπηρέτησε στην Α. Δ. Ηρακλείου.

Το Policenet.gr εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος