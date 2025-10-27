PoliceNET of Greece logo
Ένοπλες Δυνάμεις / Στρατός-Ναυτικό-Αεροπορία

Έφυγε από τη ζωή Ανθυπασπιστής του Στρατού Ξηράς

11:59 | 27/10/2025

Του Ηλία Προύφα

Βαθιά θλίψη σκόρπισε στις τάξεις του Στρατού Ξηράς η είδηση του θανάτου Ανθυπασπιστή, ο οποίος έφυγε σήμερα το πρωί από τη ζωή.

Ο εκλιπών, μάχιμο και ιδιαίτερα αγαπητό στέλεχος, υπηρέτησε με αφοσίωση και επαγγελματισμό την Πατρίδα, τιμώντας τη στολή και το λειτούργημα του στρατιωτικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kranosgr.com, ο Ανθυπασπιστής κατέληξε από παθολογικά αίτια, συνεπεία της επάρατης νόσου, μετά από γενναία μάχη που έδωσε με αξιοθαύμαστη δύναμη ψυχής.

Θερμά συλλυπητήριά της στους οικείους του.

