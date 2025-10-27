Έφυγε από τη ζωή Ανθυπασπιστής του Στρατού Ξηράς

Του Ηλία Προύφα
Βαθιά θλίψη σκόρπισε στις τάξεις του Στρατού Ξηράς η είδηση του θανάτου Ανθυπασπιστή, ο οποίος έφυγε σήμερα το πρωί από τη ζωή.
Ο εκλιπών, μάχιμο και ιδιαίτερα αγαπητό στέλεχος, υπηρέτησε με αφοσίωση και επαγγελματισμό την Πατρίδα, τιμώντας τη στολή και το λειτούργημα του στρατιωτικού.
Σύμφωνα με πληροφορίες του kranosgr.com, ο Ανθυπασπιστής κατέληξε από παθολογικά αίτια, συνεπεία της επάρατης νόσου, μετά από γενναία μάχη που έδωσε με αξιοθαύμαστη δύναμη ψυχής.
Θερμά συλλυπητήριά της στους οικείους του.