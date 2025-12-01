"Έφυγε" Αντιστράτηγος ε.α. της ΕΛ.ΑΣ. - Υπήρξε μία ακούραστη ψυχή, ακαταπόνητη και ασάλευτη στην πρώτη γραμμή του χρέους…

«Έφυγε» για την γειτονιά των αγγέλων σε ηλικία 86 ετών, ο Αντιστράτηγος ε.α. της ΕΛ.ΑΣ., για πολλούς «ο Στρατηγός των Στρατηγών», Σπύρος Παπαναγιώτου.

«Ένας γεννημένος ηθικοπλάστης αστυνομικός, μία ακούραστη φλογερή ρουμελιώτικη ψυχή, ακαταπόνητη και ασάλευτη στην πρώτη γραμμή του χρέους», όπως έγραψαν οι άνθρωποι που τον γνώρισαν, κάποιοι εκ των οποίων υπηρέτησαν την πατρίδα υπό τη διοίκησή του.

Ο Σπύρος Παπαναγιώτου, γεννήθηκε στο Παλαιοχώρι Τυμφρηστού Φθιώτιδας, στις 5 Οκτωβρίου 1939, από ευσεβείς και ενάρετους γονείς, τους μακαριστούς Δημήτριο Ιερέα και Βασιλική Πρεσβυτέρα, Παπαναγιώτου όντας το τελευταίο παιδί της 10μελούς οικογενείας του.

Έμαθε τα πρώτα γράμματα και έλαβε την εγκύκλιο γνώση και μόρφωση, μεταξύ του πτωχού αλλά ειδυλλιακού χωριού του, της ταλαιπωρημένης και αιμάζουσας, Μακρακώμης Φθιώτιδας και της ηρωοτόκου αλλά και αγιοτόκου Λαμίας και αποφοίτησε το έτος 1959 ευδόκιμα, από το Πρακτικό Λύκειο του Α' Γυμνασίου Αρρένων της Λαμίας.

Στις 19 Νοεμβρίου 1959 κατατάχθηκε στην Ελληνική Βασιλική Χωροφυλακή, μέχρι τα τέλη του 1984 που μεταπήδησε στην ΕΛ.ΑΣ. ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης της Ελληνικής Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων, ενώ αποστρατεύθηκε στις 21 Μαρτίου 1993.

Αποφοίτησε αριστεύοντας από όλες τις προβλεπόμενες Αστυνομικές Σχολές και τα Σεμινάρια, ενώ το 1976 απέκτησε και το πτυχίο της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διοίκησε μεγάλες νευραλγικές αστυνομικές υπηρεσίες, με απόλυτη επιτυχία και καταξίωση, όπως, τους Αστυνομικούς Σταθμούς Κροκυλείου Δωρίδας Φωκίδας και Ωρεών Ιστιαίας Ευβοίας, τα Τμήματα Τροχαίας Προαστίων Πρωτευούσης Αιγάλεω, Γλυφάδας, Κηφισιάς, Ελευσίνας και Ηράκλειου Κρήτης, τα Αστυνομικά Τμήματα Ιλίου (Νέων Λιοσίων) Αττικής και Αιδηψού Ευβοίας, Υπασπιστής Τροχαίας Πρωτευούσης, Διαχειριστής Υλικού και Χρηματικού Αστυνομικών Μονάδων Πολιτικών Κρατουμένων Παρθενίου Λέρου, Υποδιεύθυνση Αγορανομίας Προαστίων Πρωτευούσης, Διοικητής Λόχων Δοκίμων Χωροφυλάκων στο Ρέθυμνο και στην Αθήνα, Προσωπάρχης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Προαστίων Πρωτευούσης Δ.Α.Π.Π. της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών και της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής Γ.Α.Δ.Α επί μία συναπτή δεκαετία, Αναπληρωτής Αττικάρχης, Διευθυντής Αγορανομίας Αττικής, Φρούραρχος της Βουλής των Ελλήνων και Διευθυντής Διεύθυνσης Κρίσεων Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και απέσπασε κατ’ επανάληψη τους επαίνους, τα εύγε, τα μπράβο αλλά και τα συγχαρητήρια των αρμοδίων Πολιτειακών, Πολιτικών και Υπηρεσιακών παραγόντων.

Ως Φρούραρχος της ΒτΕ θυροκολλεί το Π.Δ διάλυσης της Βουλής την 13-03-1990

Είχε έντονη συνδικαλιστική και πολιτιστική παρουσία καθώς ήταν επί μία 12ετία Α’ Αντιπρόεδρος της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. και του συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών της Πόλης των Αθηνών αγωνιζόμενος, για την επίλυση των οικονομικών συνταξιοδοτικών προβλημάτων, των αποστράτων συναδέλφων του και όχι μόνον.

Ήταν επί μια οκταετία Αντιπρόεδρος του μεγαλύτερου και υπέρ αιωνόβιου στην Αθήνα και στον Πειραιά, Συνδέσμου των Φθιωτών και αγωνίσθηκε για την επίλυση των προβλημάτων των συμπατριωτών του και συνέβαλε τα μέγιστα με τις νομικές του γνώσεις, στο ξεκαθάρισμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, το οποίο καταπατείτο. Ανέπτυξε πλούσια και αξιόλογη συγγραφική δράση, ενώ πολλές εργασίες του έχουν δημοσιευθεί, στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο.

Πηγή: lamiareport.gr

Το Policenet.gr εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος Αξιωματικού