"Έφυγε" 47χρονος Ανθυπασπιστής

Του Ηλία Προύφα

Δεν πέρασαν ούτε 48 ώρες από την έλευση του νέου έτους και ο Στρατός Ξηράς βυθίστηκε στο πένθος, μετά από ένα ιδιαίτερα δυσάρεστο και απροσδόκητο γεγονός.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τελευταίας στιγμής, έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή σήμερα, Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2026, Ανθυπασπιστής του Στρατού Ξηράς, προέλευσης ΕΜΘ, ηλικίας περίπου 47 ετών.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το άτυχο στέλεχος φέρεται να κατέρρευσε ξαφνικά στο σπίτι του. Άμεσα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ωστόσο εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του, βυθίζοντας στο σοκ την οικογένεια, τους συναδέλφους και το περιβάλλον του.

Ο αιφνίδιος χαμός ενός εν ενεργεία στελέχους, στην αρχή μόλις του νέου έτους, υπενθυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο τη σκληρή πραγματικότητα και τις ανθρώπινες απώλειες που αγγίζουν τις Ένοπλες Δυνάμεις, πέρα από υπηρεσιακές κρίσεις και εξελίξεις.

Το kranosgr.com εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος.

Πηγή: kranosgr.com

