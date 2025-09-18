Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ σε κατάστημα με παράνομα τυχερά παίγνια - 12 συλλήψεις

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, εντοπίστηκε απογευματινές ώρες χθες, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025, στη Θεσσαλονίκη, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντός του οποίου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση του φαινομένου της παράνομης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, κατά την οποία ελέγχθηκε το εν λόγω κατάστημα και συνελήφθησαν συνολικά -12- άτομα, ανάμεσα στα οποία, οι -3- είναι εργαζόμενοι [προσωρινά υπεύθυνος και -2- υπάλληλοι] και οι -9- πελάτες, ενώ ο ιδιοκτήτης αναζητείται.

Διαβάστε επίσης

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα παίγνια.

Όπως προέκυψε, ο προσωρινά υπεύθυνος, για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, είχε εγκαταστήσει και επέτρεπε τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων τύπου «φρουτάκια» στους πελάτες, ενώ παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι μέσω του server που διαχειριζόταν, αφενός εισήγαγε μονάδες πονταρίσματος και αφετέρου είχε τη δυνατότητα να αλλάζει την εικόνα που εμφανίζεται στις οθόνες των παικτών – πελατών, για να μη γίνεται αντιληπτή η παράνομη δραστηριότητα.

Συνολικά από τις έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-17- ηλεκτρονικοί υπολογιστές με το ανάλογο περιφερειακό υλικό,

κέντρο ελέγχου και διαχείρισης – server (αποτελούμενος από κεντρική μονάδα με το ανάλογο περιφερειακό υλικό), καθώς και

το ποσό των -2.850- ευρώ.

Οι -3- συλληφθέντες – εργαζόμενοι οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι -9- παίκτες αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα και η σε βάρος τους δικογραφία θα υποβληθεί αρμοδίως.