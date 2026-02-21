Έφοδος στις φυλακές Δομοκού και Διαβατών λίγες μέρες μετά τη δολοφονία του βαρυποινίτη – Τα ευρήματα

Έφοδο πραγματοποίησαν οι Αρχές σε δύο σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία κρατουμένου στις φυλακές Δομοκού και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τυχόν εμπλοκή του αρχιφύλακα στην υπόθεση.

Όπως αποκαλύπτει το iEidiseis, κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) προχώρησαν σε ταυτόχρονες έρευνες στις φυλακές Δομοκού και Διαβατών, στο πλαίσιο ελέγχων για τον εντοπισμό παράνομων αντικειμένων.

Στις φυλακές Δομοκού, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε κελί βαρυποινίτη, ο οποίος κατηγορείται για την ανθρωποκτονία 40χρονου ιδιοκτήτη νυχτερινών κέντρων και συζύγου γνωστής τραγουδίστριας το 2008 στη Βούλα, ένα μαχαίρι.

Παράλληλα, σε κελί άλλου κρατούμενου, επίσης καταδικασμένου για ανθρωποκτονία, βρέθηκε κινητό τηλέφωνο.

Αντίθετα, κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις φυλακές Διαβατών δεν εντοπίστηκαν παράνομα αντικείμενα.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται.