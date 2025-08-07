Εφιαλτικές στιγμές για 10χρονη - Τη βίαζε ο σύντροφος της μητέρας της και αυτή της κρατούσε τα χέρια

Εφιαλτικές στιγμές μέσα στο σπίτι του ζούσε ένα 10χρονο κοριτσάκι στη Θεσσαλονίκη. Ο σύντροφος της μητέρας του κατηγορείται ότι βίαζε το ανήλικο παιδί, παρουσία, μάλιστα, της μητέρας του, που του κρατούσε τα χέρια.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας από 37χρονο σε βάρος 24χρονης, στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, η γυναίκα κατήγγειλε την τέλεση γενετήσιων πράξεων σε βάρος της ανήλικης κόρης της από τον σύντροφό της. Η ανήλικη επιβεβαίωσε στην αστυνομία τα καταγγελόμενα, αλλά ανέφερε ότι κατά την τέλεση των πράξεων, η μητέρα της ήταν παρούσα και την κρατούσε, καθώς και ότι τόσο ο 37χρονος όσο και η 24χρονη τη χτύπησαν. Τέλος, ανέφερε ότι ο 37χρονος χτυπούσε τη μητέρα της μπροστά της.

Διαβάστε επίσης

Σε βάρος τους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης και ο μεν 37χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας στο Συνοριακό Σταθμό Φύλαξης Προμαχώνα απ' όπου επιχείρησε να διαφύγει από τη χώρα, η δε 24χρονη από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους που δεν συμπλήρωσαν τα (12) έτη κατ' εξακολούθηση, παράβαση Νομοθεσίας περί Ενδοοικογενειακής Βίας και άμεση συνέργεια σε βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους που δεν συμπλήρωσαν τα (12) έτη κατ' εξακολούθηση.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.