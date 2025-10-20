Έφη Αντωνοπούλου: η δική σας ασφαλιστική σύμβουλος - Προνομιακή έκπτωση για τα μέλη της Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Η Έφη Αντωνοπούλου είναι η δική σας ασφαλιστική σύμβουλος.

Με πολυετή πείρα στον ασφαλιστικό κλάδο και άρτια κατάρτιση και ενημέρωση, η Έφη Αντωνοπούλου μπορεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες (δείτε εδώ), σχεδιάζοντας ολοκληρωμένες λύσεις για ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Βιογραφικό

Η Έφη Αντωνοπούλου γεννήθηκε το 1986 στην Αθήνα και μεγάλωσε στην Νέα Σμύρνη.

Πειραματικό Ενιαίο Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης το 2004

Πανεπιστήμιο Πειραιά στο τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Mεταπτυχιακό πρόγραμμα της σχολής της στην Εφαρμοσμένη Στατιστική (2008) - παρακολούθηση και των 4 κατευθύνσεων που διαθέτει (Βιοστατιστική,, Στατιστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά, Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας, Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιστήμη Δεδομένων) και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (2011)

Εργάζεται ως ασφαλιστικής σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής στο εταιρικό δίκτυο και σε μία από τις καλύτερες επιθεωρήσεις της, την επιθεώρηση Χρυσολόγου Χρήστου από το 2010.

Αναδείχθηκε ως διακεκριμένη ασφαλιστική σύμβουλος (2013) και μετά κατέκτησε τον τίτλο της ανώτερης βαθμίδας της εταιρίας (2016), αυτής του κορυφαίου ασφαλιστικού συμβούλου την οποία κατέχει έως σήμερα. Στην πορεία της έχει πετύχει πολλές διακρίσεις σε επίπεδο επιθεώρησης, εταιρίας καθώς επίσης είναι μέλος στην Limra International.

Προνομιακή έκπτωση από την Εθνική Ασφαλιστική για τα μέλη της Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Έκπτωση 10% στην ασφάλιση υγείας, για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης για τα μέλη της Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Η έκπτωση δεν περιορίζεται μόνο για τα μέλη της Ε.ΑΣ.Υ.Α., αλλά ισχύει και για την οικογένειά τους για τα σύγχρονα προγράμματα υγείας της Εθνικής: Full Health και Ful Health plus.

Πρόσθετα οφέλη:

Ανεξαρτήτως ασφάλισης υγείας, δίνεται από την Εθνική Ασφαλιστική έκπτωση 15% στα νέα συμβόλαια κατοικίας (basic, extra, advance, max) . Μάλιστα, επιλέγοντας κάποιος το Full Home Advance ή το Full Home Max προσθέτοντας και την κάλυψη σεισμού, αποκτά για την ασφαλισμένη κατοικία πρόσβαση σε έκπτωση έως 20% στον ΕΝΦΙΑ, βάσει νόμου.

Για όσα μέλη αποφασίσουν κα καλύψουν με την Εθνική την υγεία τους, παρέχεται έκπτωση 10% στην ασφάλιση οχήματος με τα προγράμματα καλύψεων Full Auto (V2, V3, V4).

Τα ενδιαφερόμενα μέλη προκειμένου να λάβουν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με την κα Αντωνοπούλου Ευθυμία στα τηλέφωνα 210-9986700, 6955158359 και στο email [email protected] .

Για τη διασφάλιση της όλης διαδικασίας, τα μέλη προκειμένου να λάβουν την έκπτωση, θα προμηθεύονται ειδική βεβαίωση από τα γραφεία της Ένωσης Αθηνών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Λ. Βουλιαγμένης 555, Αθήνα ΤΚ. 16341

695 515 8359

[email protected]

Επίσημη Ιστοσελίδα: efiantonopoulou.gr