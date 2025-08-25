Έφαγαν σε πιτσαρία και έφυγαν χωρίς να πληρώσουν - Πως τις εντόπισε η ιδιοκτήτρια

Δύο Γαλλίδες τουρίστριες έφυγαν από πιτσαρία στο Τσιβιτανόβα Μάρκε της Ιταλίας, αλλά η ιδιοκτήτρια του εστιατορίου ήταν αποφασισμένη να τις βρει και τα κατάφερε.

Όλα συνέβησαν στις 19 Αυγούστου όταν οι δύο τουρίστριες στα 30 τους, επισκέφθηκαν την πιτσαρία Ai Due Re της Michela Malatini και πήραν δύο πίτσες και τέσσερα Spritz που κόστισαν 44 ευρώ. Αλλά όταν ήρθε η ώρα να πληρώσουν, σηκώθηκαν και έφυγαν.

Πώς η ιδιοκτήτρια του εστιατορίου βρήκε τις τουρίστριες

Η Malatini όμως ήταν αποφασισμένη να τις βρει και κατάφερε να εντοπίσει τις κινήσεις τους σε κάμερες. «Τις είχα δει και τις δύο, ήξερα πού πήγαιναν. Στη συνέχεια, δημοσίευσα ένα μήνυμα στο Facebook και, χάρη σε κάποια σχόλια, μπόρεσα να τις βρω», εξήγησε η εστιάτορας. Το επόμενο πρωί ήταν έξω από το κατάλυμά τους, και αφού τις ξύπνησε, έδωσε τον λογαριασμό. Εκείνες πλήρωσαν αμέσως.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η Malatini αντιμετώπισε πελάτες που έφυγαν χωρίς να πληρώσουν. «Δεν έχει να κάνει με τα χρήματα, δεν μας αρέσει να μας ξεγελούν. Μετά από χρόνια εμπειρίας, μαντεύουμε διαισθητικά ποιος σκοπεύει να φύγει χωρίς να πληρώσει», είπε η ιδιοκτήτρια του εστιατορίου την οποία αποθέωσαν οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την αποφασιστικότητά της.

Πηγή: iefimerida.gr