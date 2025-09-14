Έβρισαν και έφτυσαν αστυνομικούς

Συνελήφθησαν την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου τρεις άνδρες, δύο 55 ετών και ένας 61 ετών, στη Μυτιλήνη έπειτα από σοβαρό επεισόδιο σε κατοικία.

Οι τρεις άνδρες, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ιστοσελίδας stonisi.gr, απείλησαν, εξύβρισαν και έφτυσαν αστυνομικούς, οι οποίοι είχαν μεταβεί στο σημείο για να διερευνήσουν καταγγελία σχετικά με έντονη μουσική.

Διαβάστε επίσης

Κατά το περιστατικό, εκτοξεύθηκαν ύβρεις και απειλές, ενώ καταγράφεται και πράξη προσβολής με φτύσιμο, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή τους.

Σε βάρος των τριών ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, εξύβριση και απειλή, ενώ η υπόθεση ερευνάται περαιτέρω.