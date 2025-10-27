Ε.Α.Υ.Πειραιά: Καλωσόρισμα των νέων Αστυφυλάκων στις Υπηρεσίες του Πειραιά

Σήμερα, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά είχε τη χαρά να καλωσορίσει τους νέοεξερχόμενους Αστυφύλακες που τοποθετήθηκαν στις Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσαν τους νέους συναδέλφους για το έργο, τον ρόλο και τις αξίες της Ένωσής μας, καθώς και για τη σημασία του συνδικαλισμού ως θεσμού που εκφράζει, υπερασπίζεται και στηρίζει τα δικαιώματα όλων των αστυνομικών Υπαλλήλων τόσο πρωτοβάθμια από́ τις Ενώσεις, όσο και σε δεύτερο βαθμό μέσω της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ).

Τονίστηκε πως η Ένωσή μας στέκεται δίπλα σε κάθε νέο συνάδελφο, από την πρώτη μέρα που φορά τη στολή, με στόχο να τον καθοδηγεί, να τον στηρίζει και να εξασφαλίζει ότι η πολιτεία θα του προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια για μια ασφαλή, δίκαιη και αξιοπρεπή πορεία μέσα στο Σώμα.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης, Βαγγέλης Αυγέρης, ευχήθηκε σε όλους καλή αρχή, υγεία και δύναμη στο νέο τους ξεκίνημα, επισημαίνοντας πως: «Ο δρόμος του καθήκοντος απαιτεί ψυχή, ήθος και ενότητα. Η Ένωση θα είναι πάντα στο πλευρό σας, όπως ήταν και θα παραμείνει δίπλα σε κάθε συνάδελφο που υπηρετεί με τιμή και αφοσίωση τον πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία».

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά συνεχίζει με συνέπεια να στηρίζει, ενημερώνει και ενώνει τα μέλη της, επενδύοντας στη νέα γενιά συναδέλφων που αποτελεί το μέλλον της ΕΛ.ΑΣ.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Η Γεν.Γραμματέας

ΑΥΓΕΡΗΣ Ευάγγελος ΜΑΛΑΧΙΑ Αργυρώ