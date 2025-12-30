Ε.Α.Υ.Πειραιά "Η Παναγία των Παρισίων και τα παιδιά μας… η δύναμή μας να ελπίζουμε και να πιστεύουμε !!!"

Με ιδιαίτερη χαρά και μεγάλη ανταπόκριση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025 η εορταστική παιδική θεατρική εκδήλωση που διοργάνωσε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά στο Θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».

Οι μικροί θεατές και οι οικογένειές τους είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια ξεχωριστή παράσταση βασισμένη στο αριστούργημα του Βίκτωρος Ουγκό «Η Παναγία των Παρισίων», ένα έργο με διαχρονικά μηνύματα αγάπης, αλληλεγγύης και ανθρωπιάς. Η σκηνική απόδοση, η ερμηνεία των ηθοποιών και η αλληλεπίδραση με το κοινό δημιούργησαν μια συγκινητική εμπειρία που άγγιξε μικρούς και μεγάλους, αναδεικνύοντας τη δύναμη της ενσυναίσθησης και της αποδοχής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, με αφορμή τις ημέρες των εορτών, απηύθυνε εγκάρδιες ευχές για το νέο έτος, δίνοντας έμφαση στο πολυτιμότερο αγαθό: την υγεία. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα το 2026 να φέρει ασφάλεια, ευημερία και χαμόγελα σε όλους, καθώς και να αποτελέσει μια ειρηνική χρονιά για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα Αστυνομικό. Τα πρόσωπα των παιδιών, φωτεινά και γεμάτα χαρά, αποτέλεσαν την πιο δυνατή υπενθύμιση του λόγου για τον οποίο συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να αγωνιζόμαστε.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στην Ελληνική Σοκολατοποιία ΙΟΝ, η οποία με την ευγενική της προσφορά συνέβαλε στο να ολοκληρωθεί η εκδήλωση με τον πιο γλυκό τρόπο, χαρίζοντας δώρα που μοιράστηκαν στα παιδιά μετά το τέλος της παράστασης, προσφέροντας τους στιγμές χαράς και ενθουσιασμού.

Ευχόμαστε σε όλους μια νέα χρονιά γεμάτη υγεία, αισιοδοξία και δημιουργία!

Καλή Χρονιά με υγεία σε όλους!

