Ε.ΑΣ.Υ.Φθιώτιδας: Μοίρασε και φέτος σχολικές τσάντες στα πρωτάκια

Τη Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Φθιώτιδας, πραγματοποίησε την καθιερωμένη εκδήλωση ενίσχυσης των οικογενειών των μελών της, με την προμήθεια σχολικών τσαντών για τα παιδιά των μελών που θα φοιτήσουν στα προ νήπια και στην Α Δημοτικού κατά το σχολικό έτος 2025-2026.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει εξελιχθεί σε θεσμό και αποτελεί μια πράξη αλληλεγγύης που γεμίζει χαρά και ενθουσιασμό τα παιδιά των μελών της Ένωσης.

Το Διοικητικός Συμβούλιο ευχήθηκε καλή και δημιουργική σχολική χρονιά σε γονείς και μαθητές

Ο Πρόεδρος

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ Νικόλαος

Η Γενική Γραμματέας

ΜΑΤΣΟΥΚΑ Ευαγγελία