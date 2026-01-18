ΕΑΠ: Παράταση υποβολής αιτήσεων για τα προπτυχιακά προγράμματα του εαρινού εξαμήνου 2026, έως τις 23 Ιανουαρίου

Δεύτερη δυνατότητα εγγραφής σε τρία προπτυχιακά προγράμματα προσφέρει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) για το εαρινό εξάμηνο 2026, απευθυνόμενο σε υποψηφίους που δεν εντάχθηκαν στις εγγραφές του περασμένου Σεπτεμβρίου και που επιθυμούν να ξεκινήσουν άμεσα τις πανεπιστημιακές τους σπουδές. Η υποβολή αιτήσεων για τα προπτυχιακά προγράμματα παρατείνεται ως την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου.

Με τον τρόπο αυτό, το ΕΑΠ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του, δίνει ξανά την ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο να ξεκινήσει το προπτυχιακό του πρόγραμμα και να ανοίξει νέους δρόμους στην καριέρα και τη γνώση του.

Τα προπτυχιακά προγράμματα του ΕΑΠ υλοποιούνται με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και επαγγελματικών πεδίων. Το εκπαιδευτικό μοντέλο συνδυάζει θεωρητική κατάρτιση και εφαρμοσμένες προσεγγίσεις, παρέχοντας τη δυνατότητα φοίτησης σε άτομα με αυξημένες επαγγελματικές ή οικογενειακές υποχρεώσεις.

Από Δημόσια Διοίκηση και Διοίκηση Τουρισμού μέχρι Σπουδές Κινηματογραφικής Γραφής, Πρακτικής και Έρευνας (ΣΚΙ), οι προπτυχιακές σπουδές στο ΕΑΠ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων και δίνουν τη δυνατότητα στον φοιτητή να διαμορφώσει ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στις προσωπικές και επαγγελματικές του φιλοδοξίες.

Το μεγάλο πλεονέκτημα του ΕΑΠ είναι η ευελιξία. Η εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται μέσω σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας, με οργανωμένη ακαδημαϊκή υποστήριξη από μέλη ΔΕΠ και έμπειρους διδάκτορες και πρόσβαση σε κατά κύριο λόγο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, επιτρέποντας την ευέλικτη διαχείριση του χρόνου μελέτης. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να μελετάς στον δικό σου ρυθμό, να συνδυάζεις τις σπουδές με την εργασία ή άλλες υποχρεώσεις σου και να αποκτήσεις πτυχίο χωρίς να θυσιάζεις την ποιότητα της μάθησης.

Δημόσια Διοίκηση

Το πρόγραμμα παρέχει ολοκληρωμένες γνώσεις στη θεωρία και την πράξη της δημόσιας διοίκησης και της δημόσιας πολιτικής, εστιάζοντας στην οργάνωση, τη λειτουργία και τη διοίκηση του δημόσιου τομέα. Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν ουσιαστικά εφόδια για σταδιοδρομία στον δημόσιο και ευρύτερο διοικητικό χώρο.

Διοίκηση Τουρισμού

Ένα σύγχρονο και διεπιστημονικό πρόγραμμα που στοχεύει στην εκπαίδευση στελεχών του τουριστικού κλάδου, συνδυάζοντας θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, καινοτομία και επιχειρηματικότητα. Ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες της τουριστικής αγοράς, ενός από τους σημαντικότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας.

Σπουδές Κινηματογραφικής Γραφής, Πρακτικής και Έρευνας (ΣΚΙ)

Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της οπτικοακουστικής δημιουργίας, από την κινηματογραφική γραφή και αφήγηση έως τη σκηνοθεσία, τις κινηματογραφικές πρακτικές και την κινούμενη εικόνα (animation). Προσφέρει συνδυασμό θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, προετοιμάζοντας τους φοιτητές για επαγγελματική δραστηριοποίηση στον χώρο του κινηματογράφου και των οπτικοακουστικών παραγωγών.