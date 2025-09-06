Δυτική Ελλάδα: Λιγότεροι νεκροί, περισσότεροι τραυματίες σε τροχαία στο πρώτο εξάμηνο του 2025

Λιγότεροι νεκροί, αλλά μεγαλύτερος αριθμός τραυματιών και τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων, καταγράφηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2025 στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συγκριτικά με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τα οποία παρουσιάζει το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το πρώτο εξάμηνο του 2025 σημειώθηκαν και στις τρεις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Ελλάδας (Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία), 229 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, όπου έχασα την ζωή τους 22 άτομα και τραυματίστηκαν σοβαρά ή ελαφρά 290 άτομα.

Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024, είχαν καταγραφεί 180 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, όπου είχαν χάσει την ζωή τους 26 άτομα, ενώ είχαν τραυματιστεί συνολικά 233.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τα περισσότερα τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας το πρώτο εξάμηνο 2025 σημειώθηκαν τον Μάιο, όπου έφθασαν τα 44 και τα λιγότερα τον Φεβρουάριο, όπου καταγράφηκαν 29.

Ο μεγαλύτερος αριθμός των νεκρών καταγράφηκε τον Μάιο και τον Ιούνιο, όπου έφθασαν τους 6 κάθε μήνα, ενώ ο μικρότερος καταγράφηκε τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο, όπου 2 άτομα έχασαν την ζωή τους κάθε μήνα.

Οι περισσότεροι βαριά τραυματίες καταγράφηκαν τον Ιούνιο, όπου έφθασαν τους 5, ενώ τον Ιούνιο δεν υπήρξε κανένας σοβαρός τραυματισμός.

Ο μεγαλύτερος αριθμός των ελαφρά τραυματιών καταγράφηκε τον Ιανουάριο, όπου έφθασαν τους 54 και ο μικρότερος τον Φεβρουάριο, με 33 τραυματίες.

Επίσης, σύμφωνα πάντα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, τα στοιχεία ανά περιφερειακή ενότητα της Δυτικής Ελλάδας για το πρώτο εξάμηνο του 2025, συγκριτικά με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024, έχουν ως εξής:

*Στην Αιτωλοακαρνανία, σημειώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2025, 105 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 10 άτομα και να τραυματιστούν βαριά 7, ενώ οι ελαφρά τραυματίες έφθασαν τους 123.

Το πρώτο εξάμηνο του 2024, είχαν σημειωθεί 75 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, όπου είχαν χάσει την ζωή τους 6 άτομα, είχαν τραυματιστεί σοβαρά άλλα 6, ενώ οι ελαφρά τραυματίες είχαν φθάσει τους 88.

*Στην Αχαΐα, καταγράφηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2025, 86 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, όπου έχασαν την ζωή τους 6 άτομα, ενώ 2 άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά και άλλα 108 τραυματίστηκαν ελαφρά.

Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024, είχαν καταγραφεί 71 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, όπου είχαν χάσει την ζωή τους 13 άτομα, ενώ 6 άτομα είχαν τραυματιστεί σοβαρά και άλλα 91 είχαν τραυματιστεί ελαφρά.

*Στην Ηλεία, σημειώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2025, 38 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, στα οποία έχασαν την ζωή τους 6 άτομα και τραυματίστηκαν σοβαρά 4, ενώ οι ελαφρά τραυματίες έφθασαν τους 46.

Το πρώτο εξάμηνο του 2024, είχαν σημειωθεί 34 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, στα οποία είχαν χάσει την ζωή τους 7 άτομα και είχαν τραυματιστεί σοβαρά 2 άτομα, ενώ ο αριθμός των ελαφρά τραυματιών είχε φθάσει τους 40.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία, οι περισσότεροι νεκροί και τραυματίες, καθώς και ο μεγαλύτερος αριθμός των τροχαίων δυστυχημάτων και ατυχημάτων καταγράφηκε στην Αιτωλοακαρνανία.

Στην Αχαΐα, μειώθηκε κατά περισσότερο από 50% ο αριθμός των νεκρών και των βαριά τραυματιών, ενώ στην Ηλεία δεν καταγράφηκε το πρώτο εξάμηνο του 2025 κάποια αξιοσημείωτη αλλαγή, συγκριτικά με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024.