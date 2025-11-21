ΔΥΠΑ Voucher Εργαζομένων & Ανέργων 750 ευρώ- Β’ Κύκλος αιτήσεων

Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων / Εργαζομένων σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και σε δεξιότητες οικονομικού εγγραμματισμού. Εκπαιδευτικό επίδομα 750€.



Αναμένεται το άνοιγμα του Β’ Κύκλου αιτήσεων.

Στο ΚΔΒΜ Easy Education είμαστε εδώ για να σε καθοδηγήσουμε βήμα προς βήμα. Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου εδώ και η εξειδικευμένη ομάδα μας θα επικοινωνήσει μαζί σου για να απαντήσει σε κάθε ερώτημα, να σε ενημερώσει για τα κριτήρια συμμετοχής και να σε κατευθύνει στην υποβολή της αίτησής σου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

✓ 150 ώρες κατάρτιση σε ψηφιακές & "πράσινες δεξιότητες και σε δεξιότητες οικονομικού εγγραμματισμού" υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασία

✓ Εκπαιδευτικό Επίδομα 750€

✓ Πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες

Τρόπος υλοποίησης του προγράμματος: Αναμένεται να υλοποιηθεί εξ αποστάσεως σύγχρονα και ασύγχρονα.

Μοναδικό Δώρα από την Easy Education!

Εάν επιλέξεις να ολοκληρώσεις την κατάρτισή σου με την Easy Education, σου προσφέρουμε εντελώς ΔΩΡΕΑΝ ένα επιπλέον σεμινάριο προσωπικής ανάπτυξης, για να ενισχύσεις ακόμα περισσότερο τις δεξιότητές σου!

Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει:

-Διαχείριση Χρόνου & Στόχων – Μάθε πώς να οργανώνεις αποτελεσματικά την καθημερινότητά σου και να πετυχαίνεις ό,τι βάζεις στόχο.

-Αντιμετώπιση του Στρες & Ενίσχυση της Ανθεκτικότητας – Βρες την ισορροπία σου και μάθε τεχνικές για να διαχειρίζεσαι το άγχος.

-Η Επικοινωνία στις Στενές Σχέσεις & στο Γάμο – Βελτίωσε την επικοινωνία με τους ανθρώπους που αγαπάς και χτίσε πιο ουσιαστικές σχέσεις.

Και…

Δωρεάν σεμινάριο 400 ωρών Social Media Marketing – απόκτησε δεξιότητες που θα απογειώσουν την καριέρα σου.

Η ευκαιρία σου να αποκτήσεις περισσότερη γνώση, χωρίς επιπλέον κόστος!

Κλείσε θέση στο πρόγραμμα κατάρτισης και διάλεξε το δώρο σου!

Γιατί να επιλέξεις την Easy Education για την κατάρτισή σου:

Εξειδικευμένοι Εισηγητές

Καινοτόμα Εκπαιδευτικά Εργαλεία

Πλήρης Υποστήριξη από την αρχή ως το τέλος

Αναγνωρισμένες Πιστοποιήσεις με πραγματική αξία

[email protected] | 2331070102 – 2331022004