Δύο υποθέσεις εξιχνιάστηκαν με καθοριστική συμβολή της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης

Δύο υποθέσεις εξιχνιάστηκαν στην Ηλεία με καθοριστική συμβολή της Ο.Π.Δ.Ι.

Δύο διαφορετικές υποθέσεις εγκληματικών ενεργειών εξιχνιάστηκαν στην Ηλεία, στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών της Ο.Π.Δ.Ι. Ηλείας, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών Αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ..

Στην πρώτη περίπτωση, εξιχνιάστηκε κλοπή από οικία στη Γαστούνη, όπου άγνωστοι δράστες είχαν αφαιρέσει χρηματικό ποσό και κοσμήματα. Μετά από έρευνα, ταυτοποιήθηκαν οι εμπλεκόμενοι και μέρος των αφαιρεθέντων αντικειμένων αποδόθηκε στον παθόντα.

Στη δεύτερη περίπτωση, συνελήφθη δράστιδα για ληστεία σε λαϊκή αγορά της Γαστούνης, η οποία είχε αφαιρέσει πορτοφόλι με χρηματικό ποσό από πολίτη. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε εντός των ορίων του αυτοφώρου.

Η στοχευμένη αξιοποίηση των πληροφοριών και η άμεση επιχειρησιακή δράση της Ο.Π.Δ.Ι. Ηλείας αποδεικνύουν για ακόμη μία φορά την αποτελεσματικότητα και τον επαγγελματισμό των αστυνομικών δυνάμεων της περιοχής.