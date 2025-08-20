Δυο συλλήψεις στην περιοχή των Αχαρνών από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε.

Συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες της 15-8-2025 σε οικισμό στην περιοχή των Αχαρνών από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. -2- άτομα, ηλικίας 26 και 27 ετών, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 15-8-2025 περιπολούντες αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. στην περιοχή των Αχαρνών, κατέλαβαν επ’ αυτοφώρω τον 26χρονο σε αυλή οικίας να ενεργεί πυροβολισμούς στον αέρα με καραμπίνα.

Στη συνέχεια, τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Επιπλέον, συνελήφθη και ο 27χρονος ιδιοκτήτης της καραμπίνας κατηγορούμενος για την πλημμελή φύλαξή της.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.