Δυο συλλήψεις σε Κεφαλονιά και Ζάκυνθο

Από αστυνομικούς Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κεφαλληνίας και Ζακύνθου, συνελήφθησαν προχθες 27 Νοεμβρίου 2025, δύο ημεδαποί για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων:

, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αργοστολίου Κεφαλληνίας, εντόπισαν 38χρονο ημεδαπό να οδηγεί φορτηγό ι.χ., υπό την επήρεια μέθης. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα του είχε επιβληθεί το μέτρο της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης για παρόμοιες παραβάσεις και στη δεύτερη περίπτωση, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ζακύνθου, εντόπισαν 78χρονο ημεδαπό, να οδηγεί αυτοκίνητο ι.χ., ενώ σε προγενέστερο χρόνο του είχε επιβληθεί το μέτρο της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης για διαφορετικές παραβάσεις.

Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για παραβάσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ τους επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις.