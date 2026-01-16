PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Δύο συλλήψεις μετά από καταγγελία της Αφροδίτης Λατινοπούλου

11:39 | 16/01/2026

Για παραβίαση προσωπικών δεδομένων συνελήφθησαν δύο άτομα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης. 

Πρόκειται για 55χρονο και μία γυναίκα 51 ετών, που καταγγέλθηκαν από την πρόεδρο της «Φωνής Λογικής» Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού, 51χρονη και 55χρονος ημεδαποί, για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Προηγήθηκε καταγγελία 35χρονης ημεδαπής, σύμφωνα με την οποία υπήρχαν (2) εγκατεστημένες κάμερες ασφαλείας στην οικία των συλληφθέντων σε περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού, οι οποίες κατέγραφαν ιδιωτικό χώρο οικίας της 35χρονης, καθώς και κοινόχρηστο χώρο του συγκροτήματος κατοικιών των ανωτέρω.

Σε νομότυπη έρευνα της οικίας τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν (2) κάμερες ασφαλείας και (2) κάρτες μνήμης αυτών.

