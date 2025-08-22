Δυο συλλήψεις για ναρκωτικά - Τα παρέλαβαν με ταχυδρομικό δέμα

Συνελήφθησαν, προχθες (20-08-2025) το μεσημέρι στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, δύο ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Προηγήθηκε εντοπισμός δέματος, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών, σε αποθήκη εταιρείας υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων, που περιείχε μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους -105- γραμμαρίων.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από έγκριση του αρμόδιου Εισαγγελέα, οργανώθηκε επιχείρηση «ελεγχόμενης παράδοσης», στο πλαίσιο της οποίας, προχθες το μεσημέρι στα Τρίκαλα, κατελήφθησαν οι δράστες, από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Τρικάλων, να παραλαμβάνουν, από σημείο παραλαβής δεμάτων της προαναφερόμενης εταιρείας, το εν λόγω δέμα.

Το δέμα με την ποσότητα κάνναβης κατασχέθηκε, ενώ επιπλέον, από την κατοχή του ενός συλληφθέντα κατασχέθηκε -1- κινητό τηλέφωνο.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων.