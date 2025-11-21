PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών – Είχαν στην κατοχή τους 16 φιξάκια κοκαΐνης

1
15:59 | 21/11/2025

Από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες την  Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, -2- ημεδαποί, άνδρας και γυναίκα, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιολόγησης και αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με τη δράση των ανωτέρω στην κατοχή από κοινού και διακίνηση κοκαΐνης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, πρωινές ώρες προχθες (19-11-2025) πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκαν και ακινητοποιήθηκαν.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία, καθώς και στην κατοχή των κατηγορούμενων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • -16-αυτοσχέδιες συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους -191,6-γραμμαρίων,
  • -2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
  • το χρηματικό ποσό των -1.600- ευρώ και
  • -2- κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ FBI
