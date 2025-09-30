Δυο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών από αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή της Κυψέλης

Συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της 24-9-2025 στην Κυψέλη, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, 26χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 24-9-2025, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έκαναν σήμα για έλεγχο στον 26χρονο ο οποίος κινούνταν πεζός στην περιοχή της Κυψέλης.

Διαβάστε επίσης

Κατά τον έλεγχο του κατηγορουμένου βρέθηκε στην κατοχή του ποσότητα κάνναβης -9- γραμμ. ενώ σε έλεγχο της οικίας του από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

-1- κιλό και -22- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

μικροποσότητα ecstasy και

πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Επιπλέον, συνελήφθη απογευματινές ώρες της 23-9-2025 στην Κυψέλη, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, 56χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 23-9-2025, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών αναφορικά με διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή της Κυψέλης, εντόπισαν τον 56χρονο και σε έλεγχο της οικίας του από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-41- γραμμ. ηρωίνης,

-18- γραμμ. κοκαΐνης,

-26- φαρμακευτικά δισκία,

μαχαίρι-σουγιάς,

-4- κινητά τηλέφωνα,

το χρηματικό ποσό των -1.050- ευρώ και

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.