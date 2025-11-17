Δυο συλλήψεις από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμαρουσίου

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, πρωινές ώρες της 14-11-2025 στο Μαρούσι, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμαρουσίου, -3- ανήλικοι, ηλικίας 15, 14 και 13 ετών, κατηγορούμενοι -κατά περίπτωση- για σωματικές βλάβες σε βάρος αδυνάμων ατόμων, απειλή, εξύβριση και παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 13-11-2025 οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν 14χρονο μαθητή έξω από σχολείο του Αμαρουσίου και ο 15χρονος μαζί με τον 13χρονο του επιτέθηκαν με γροθιές στο κεφάλι, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του, ενώ παράλληλα ο 14χρονος κατηγορούμενος βιντεοσκοπούσε την εν λόγω επίθεση.

Διαβάστε επίσης

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμαρουσίου, μετά από προανάκριση, ταυτοποίησαν τους -3- δράστες και τους συνέλαβαν πρωινές ώρες της 14-11-2025 στην περιοχή του Αμαρουσίου.

Επιπλέον, συνελήφθησαν και -3- γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.