Δύο συλλήψεις από το ελληνικό FBI για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν την 24 και 25 Αυγούστου 2025, σε περιοχές της Αττικής, -2- άτομα, που κατηγορούνται για –κατά περίπτωση– παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών, εξακριβώσεων και διασταυρώσεων στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση των ανωτέρω (42χρονος και 33χρονος αλλοδαπός), οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Διαβάστε επίσης

Στο πλαίσιο αυτό, εντοπίστηκε πλησίον σταθμού υπεραστικών λεωφορείων ο 33χρονος και συνελήφθη, καθώς είχε στην κατοχή του με σκοπό τη διακίνηση και για λογαριασμό του 42χρονου, -3- αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη βάρους -152- γραμμαρίων.

Ακολούθως, εντοπίστηκε σε οικία και συνελήφθη ο 42χρονος, ο οποίος κατείχε με σκοπό τη διακίνηση και για λογαριασμό του 33χρονου, -3- αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους -1,1- γραμμαρίου.

Παράλληλα, στην κατοχή του 42χρονου βρέθηκε ένα πιστόλι με γεμιστήρα, καθώς και φυσίγγιο.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κοκαΐνη βάρους -153,1- γραμμαρίων,

το χρηματικό ποσό των -245- ευρώ,

πιστόλι με γεμιστήρα,

φυσίγγιο πιστολιού,

ηλεκτρική συσκευή κένωσης,

-7- επιτοίχιες κάμερες καταγραφής,

-2- ηλιακά πάνελ φόρτισης,

καταγραφικό σύστημα,

πλήθος νάιλον συσκευασιών και

-3- συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.