Δυο συλλήψεις από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Μυτιλήνης

Συνελήφθησαν, προχθες (02-11-2025) στη Μυτιλήνη, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Μυτιλήνης, -2- άτομα – ημεδαποί (44χρονος και 26χρονος), κατηγορούμενοι κατά περίπτωση για επικίνδυνη οδήγηση οχήματος και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ελέγχων διαπιστώθηκε ότι οι συλληφθέντες οδηγούσαν, κατά περίπτωση, Ι.Χ. επιβατικό όχημα και δίκυκλη μοτοσικλέτα, χωρίς να είναι σε θέση να το πράξουν με ασφάλεια, καθόσον όπως διακριβώθηκε βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ, κατά την οδήγηση των προαναφερόμενων οχημάτων.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης.